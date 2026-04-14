Стало известно о беспрецедентных потерях Израиля в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла рекордные потери на территории Ливана. Об этом говорится в материале журнала Military Watch Magazine (MWM).

По информации израильских источников, на которых ссылается MWM, недавние потери сухопутных сил стали беспрецедентными с 1980-х годов, когда они сталкивались с Сирийской арабской армией и местными военизированными группировками в Ливане.

Как отмечается в материале, ливанское движение «Хезболла» усилило удары по подразделениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), оснащенным тяжелой техникой. Члены группировки наносят удары по израильским целям преимущественно с помощью ударных дронов. Ливанским военным удалось поразить танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и бронетранспортеры Namer.

11 апреля источник телеканала Al Hadath сообщил, что переговоры Израиля и Ливана на уровне послов пройдут в Вашингтоне во вторник, 14 апреля. По словам собеседника СМИ, США гарантировали, что до этой даты ливанская столица Бейрут будет защищена от ударов.

7 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию. Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось.