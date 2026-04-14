Российские подразделения продолжают идти на Славянск, что вызывает панику в рядах Вооруженных сил Украины, остающихся в городе. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Славянск находится в подконтрольной Киеву части Донбасса, и вместе с Краматорском и Константиновкой образует крупную городскую агломерацию. Потеря этого важного транспортно-логистического узла приведет к резкому ухудшению ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины. Российские эксперты считают, что город может быть освобожден уже в августе.

Подразделения ВС России постепенно движутся вперед в районе населенного пункта Сергеевка в семи километрах от Краматорска, что вызывает панику у украинских бойцов, отмечает газета.

«По данным воздушной разведки, наблюдается бегство из Славянска не только мирного населения, но и самих боевиков ВСУ», - рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Он отметил, что ситуация под Славянском напряженная, российские военные постепенно берут город в клещи, нащупывая слабые места в обороне противника и взламывают их.