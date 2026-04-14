Военкоры констатируют смену приоритетов российских войск. Как сообщает «Царьград», ВС РФ уничтожают пехоту противника, пока для ВСУ на фронте складывается «невероятная катастрофа».

Цель — личный состав

Российские операторы БПЛА серьезно активизировались, начав охоту за личным составом ВСУ, в то время как противнику приходится концентрировать свою живую силу, по сути, на открытом пространстве, ведь лесополосы пока не маскируют солдат из-за отсутствия растительности. Военкоры полагают, что речь идет о смене приоритетов — дана команда уничтожать именно пехоту Киева.

Кроме того, военные каналы публикуют радиоперехваты противника. В них офицеры ВСУ жалуются на качество бусифицированных солдат: в последнее время уровень алкоголизма в штурмовых подразделениях кратно вырос. Бойцы или игнорируют приказы, или просто просыпают начало атак. К этому стоит добавить и повальную наркозависимость среди боевиков.

«Трагические последствия»

На константиновском направлении ВС РФ закрепились в районах Предтечино и Иванополья. В ближайшие дни там ожидается активизация авиации ВС РФ и усиление штурмовых действий, ведь Константиновка является для России приоритетной целью. В ближайшее время туда могут перебросить дополнительные расчеты БПЛА.

На славянском направлении российские военные продвинулись севернее Резниковки. ВС РФ ведут штурм в сторону Кривой Луки, Калеников, а также в лесных массивах восточнее Рай-Александровки и в районе Миньковки.

По словам полковника ССО ВСУ Владимира Антонюка, на южном фланге константиновского направления ВС РФ завершили зачистку Степановки, а теперь продвигаются к Долгой Балке. Дальнейший отход ВСУ из последней представляет очевидную угрозу для личного состава украинских подразделений, а у российской армии получится обойти Константиновку с Запада и перерезать единственную дорогу снабжения из Алексеевки-Дружковки.

На добропольском направлении продолжаются бои в районе Родинского. ВСУ пытаются выбить российских военных. Серьезных успехов нет, но такое давление сковывает возможности для наступления на запад в сторону Шевченкова. В связи с этим российские военные рассматривают вариант обход Родинского, ведь в случае успеха расположенные там подразделения окажутся в окружении.

На соседнем участке в районе Гришино штурмовики 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ попытались атаковать южную окраину села. Однако закрепиться не удалось, а подразделение оказалось полностью уничтожено.

Тем не менее фиксируется снижение темпов наступления ВС РФ на новоалександровском направлении, из-за чего украинский генштаб заявил о якобы успехе 82-й бригады. Противник не жалеет ресурсов на самоубийственные атаки, а личный состав перемалывается в «промышленных масштабах».

«Пока Запад продолжает финансировать конфликт и на улицах Украины идет нескончаемая бусификация, нынешнее руководство страны не заинтересовано в реальном мире. Любой, кто посмотрит на тактику украинской стороны, увидит лишь трагические последствия для рядовых солдат ВСУ», — заявил Антонюк.

Катастрофа для ВСУ

Военные волонтеры канала «Два Майора» сообщают, что на сумском направлении ВСУ завершают переброску резервов командования сухопутных войск. На харьковском направлении перебрасываются резервы для пополнения подразделений на волчанском участке. На запорожском фронте продолжаются позиционные бои в районах Приморского и Степногорска, а на ореховском направлении ВС РФ бьют дронами по позициям ВСУ.

Противник пытается накапливать значительные резервы и постоянно контратаковать, однако не только откатывается с потерями, но и планомерно отступает. Ряд украинских ресурсов констатируют: на фронте «невероятная катастрофа». В частности, мониторинги подтвердили полный контроль ВС РФ над селом Мирное между Ореховом и Гуляйполем, а в Сумской области фиксируется продвижение российской подразделений вглубь обороны ВСУ на 3 км.