Страны БРИКС рискуют попасть под американскую блокаду танкеров

Американская угроза перекрыть путь танкерам, которые везут иранскую нефть, бьет не только по Тегерану. Под ударом оказываются и ключевые партнеры Ирана по БРИКС — Китай, Индия и Россия.

Как поясняет в беседе с «ВФокусе Mail» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, Вашингтон таким образом пытается убить сразу двух зайцев.

«Угроза блокады рассчитана не только на то, чтобы лишить Иран возможностей экспорта и выбить единственный рычаг из рук», — заявила Федосова.

Она подчеркнул, что перекрытие Ормузского пролива Америкой рассчитан на удар по торговле стран БРИКС, который простимулирует «друзей» Ирана надавить на Тегеран, чтобы тот поумерил свои завышенные требования касательно урегулирования конфликта.

Однако в реальности всё может пойти по совершенно другому сценарию. Вместо того чтобы давить на Тегеран, его союзники, скорее всего, усилят военную поддержку.

При этом открытого военного столкновния ждать не стоит. Ни Пекин, ни Нью-Дели, ни Москва не пойдут на прямое противостояние с США. Им придется временно смириться с экономическими потерями. Но у Вашингтона есть и жесткий внутренний ограничитель. К концу апреля президенту Трампу станет сложнее использовать армию без одобрения Конгресса, и тогда блокадный натиск, вероятно, полностью сойдет на нет.