Снайпер описал тактику ловли дронов ВСУ на живца

Российские военные используют охотничьи приемы в борьбе с вражескими БПЛА.

В частности, эффективным оказалось использование различных ложных целей - они выполняют роль подсадных уток, приманивая дроны.

"Мы выставляем терминалы Starlink и их муляжи, коробки разные, макеты, оборудование - как будто там склад или позиции с техникой. Украинские операторы помнят местность и реагируют на любые изменения", - рассказал РИА Новости снайпер морской пехоты с позывным "Дизель", работающий на добропольском направлении.

Когда прилетает дрон, привлеченный новой добычей, стрелки уже находятся на позициях и тут же открывают огонь на дистанции 100-120 метров. Для снайперов это практически в упор.