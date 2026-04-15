Хинштейн сообщил о 39 артобстрелах ВСУ за сутки

На территории Курской области за сутки сбили 18 украинских беспилотников, а также применили артиллерию 39 раз, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

ВСУ за прошедшие сутки 39 раз применили артиллерию по приграничным районам Курской области, сообщил в Max Хинштейн. По словам главы региона, все обстрелы пришлись на отселённые населённые пункты, пострадавших и погибших нет.

С 09.00 14 апреля до 7.00 15 апреля системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников разных типов. Кроме того, четыре раза дроны атаковали территорию области с использованием взрывных устройств.

В результате одной из атак вблизи посёлка Сембаза Рыльского района повреждена крыша жилого дома. В деревне Ярославка Хомутовского района разрушен фасад и выбиты окна в здании медицинского пункта, а также повреждена крыша в соседнем нежилом доме.

Ранее системы ПВО за сутки сбили 85 украинских беспилотников над Курской областью.