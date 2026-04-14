Группа тральщиков ВМС США направляется в сторону Ближнего Востока

Замечены два тральщика ВМС США класса Avenger, базирующиеся в Японии, которые двигались на запад из Тихого океана. Это происходит на фоне заявлений президента Трампа и других официальных лиц о подготовке операции по разминированию Ормузского пролива, сообщает The War Zone.

До прошлого года ВМС США четырьмя такими кораблями, находившимися на Ближнем Востоке. Впоследствии их место заняли три корабля класса Independence, переоборудованные для траления мин. Однако эти корабли были передислоцированы из Бахрейна перед началом войны с Ираном, и два из них были позже замечены в Юго-Восточной Азии.

"Хотя вывод их из Персидского залива был разумной мерой безопасности, остается неясным, почему было принято решение отправить их буквально на другой конец земного шара на фоне очевидной угрозы минирования Ираном стратегически важного Ормузского пролива", - пишет TWZ.

Сервис отслеживания судов MarineTraffic показал, что оба корабля класса Avenger, USS Chief и USS Pioneer, направляются на северо-запад через Малаккский пролив. Появились неподтвержденные сообщения о том, что они прибыли в порт Ао Макхам на Пхукете (Таиланд). Их конечный пункт назначения неизвестен, но ранее сообщалось, что эти корабли переданы в распоряжение Центрального командования США.

Сколько именно морских мин установил Иран и каких типов, остается неясным, но даже вне зависимости от этого разминирование морских путей - это долгий и сложный процесс, сопряженный с серьезным риском, отмечает издание. Несмотря на многочисленные удары США и Израиля, Иран по-прежнему обладает значительным арсеналом средств, включая противокорабельные баллистические и крылатые ракеты, беспилотники-камикадзе и беспилотные катера, начиненные взрывчаткой.