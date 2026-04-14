В Минобороны РФ сообщили о срыве ротации ВСУ и об успешной операции танкистов. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 14 апреля.

Удар Т-80

Российские танкисты уничтожил пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Разведка ВС РФ обнаружила, что ВСУ переоборудовали жилые строения и построили сеть укрепленных опорных пунктов в соседних лесах.

Координаты целей были переданы экипажу танка Т-80БВМ. Танкисты нанесли по целям серию ударов осколочно-фугасными снарядами. В результате стрельбы здания, используемые ВСУ в качестве укрытий, были разрушены. После этого экипаж Т-80БВМ уничтожил украинские фортификационные сооружения и блиндажи в лесу.

Срыв ротации ВСУ

Операторы ударных дронов ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Попытку ротации и доставки боеприпасов на передовую засекли дроны-разведчики: ВСУ использовали пикапы и квадроциклы, а также двигались спешенными группами вдоль лесов.

Координаты целей были переданы расчётам ударных FPV-дронов. Транспортные средства были поражены в движении.

Уничтожение «Богданы»

Российские FPV-дроны уничтожили технику, блиндажи и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. В результате ВСУ лишились артиллерийских орудий, в том числе самоходной гаубицы «Богдана», а также автомобильной и роботизированной техники.

Удар «Мсты»

Самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожили пункты управления беспилотниками и ликвидировали живую силу ВСУ, рассказали в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Операция в Харьковской области

Беспилотник «Молния-2» уничтожил пункты управления дронами и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Также были уничтожены украинские позиции и укрепления.

ВС РФ в Новодмитровке

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ВС РФ закрепились в селе Новодмитровка к востоку от Краснополья (Сумская область). Об этом пишут «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что в районе Новодмитровки идут ожесточенные стрелковые бои. По данным Царева, также российские силы продвигаются в окрестностях села Покровка, расположенного неподалеку от Новодмитровки.

Исчезновение нескольких рот ВСУ

В Сумской области несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

По данным издания, украинские солдаты пропали в лесах севернее села Писаревка. Село расположено в Сумском районе.