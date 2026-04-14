ВСУ наводнили Херсон пунктами управления дронами

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские оккупанты превратили временно оккупированный Херсон в площадку для размещения пунктов управления БПЛА.

«Он всё больше и больше превращается в большую площадку для временного размещения пунктов управления беспилотными системами», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Сальдо отметил, что это связано с тем, что боевые действия «всё больше и больше уходят в небо».

Глава региона также добавил, что подконтрольный ВСУ город в настоящий момент находится в состоянии стагнации.

Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России уничтожено 97 украинских БПЛА.