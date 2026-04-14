Российские разведчики захватили автомобиль с важными документами ВСУ

Разведывательная группа ВС РФ взяла в плен группу украинских военных и захватила автомобиль с ценной документацией противника, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Разведгруппа под командованием гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова обнаружила пункт временной дислокации ВСУ при выполнении боевой задачи за линией фронта - в тылу противника. Рядом был замечен автомобиль, в который украинские военнослужащие загружали коробки с документами. Командир принял решение захватить и пленных, и документы, а затем на трофейном автомобиле вернуться к своим.

Российские бойцы рассредоточились по флангам под прикрытием дымовых шашек и взяли противников в плен, не применяя оружия. После чего, как и было запланировано, разведчики доставили пленных и документы в расположение наших войск.

При изучении захваченных документов и показаний пленных были определены места дислокации украинских войск, после чего по ним нанесли ракетные удары, в результате которых было ликвидировано большое количество живой силы и техники.

Судя по представленной информации, в числе документов, попавших в руки разведчиков, были штабные карты и схемы, а также журналы боевых действий и приказы. Такие бумаги помогают раскрыть не только текущую дислокацию противника, но и планы командования ВСУ на ближайшее время.