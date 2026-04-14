Кадыров: Борт с подготовленными в университете Путина бойцами вылетел из Чечни

Из международного аэропорта Грозный в зону специальной военной операции (СВО) отправился борт с группой добровольцев, которые прошли усиленную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Под руководством лучших инструкторов страны они отточили все навыки, необходимые для безупречного выполнения задач в самых жестких условиях. Многие уже имеют боевой опыт, накопленный в реальных сражениях, и снова рвутся в бой ради победы, — подчеркнул Кадыров.

Перед вылетом к военнослужащим обратился председатель правительства Чечни Магомед Даудов, который пожелал им «крепости духа, выполнения поставленных задач и скорого возвращения домой с долгожданной победой», написал Кадыров в своем Telegram-канале.

2 января Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения украинской пехоты. Он отметил, что российские военнослужащие «отработали отлично, без потерь и лишних движений».