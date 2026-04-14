Названы точки запуска дронов ВСУ по городам России

Вооруженные силы Украины могут запускать беспилотники не только со своей территории. Об этом свидетельствует география ударов — от Череповца до Ленинградской области, рассказали опрошенные «Аргументами и фактами» эксперты.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о том, что при подлете к промплощадке в Череповце были сбиты 13 беспилотников. Также регулярным атакам подвергается Ленинградская область.

«Необычная история»

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев констатировал, что выбранные Вооруженными силами Украины маршруты заставляют рассматривать сценарий агрессии с территории стран НАТО.

«С Вологдой и Череповцом получилась необычная история. Если лететь напрямую из ближайшей точки из Черниговской области, то получается порядка 900-1000 километров. А если лететь с территории Латвии или Эстонии, то получается 700 километров», — заметил эксперт.

По его словам, важно осознавать, что беспилотники не летят по прямой, они облетают объекты, прячутся от систем противовоздушной обороны.

«Отсюда рождается две гипотезы: либо беспилотники летят с территории Черниговской области, либо они могут лететь с территории Латвии или Эстонии», — пояснил основатель учебного центра беспилотной авиации, подчеркнув, что для Киева вариант запуска из стран Прибалтики «предпочтительнее и короче».

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в свою очередь констатировал, что Ленинградская область могла быть атакована диверсионными группами с кораблей в Балтийском море.

«Киев мог договориться с Финляндией, Норвегией или другими странами, чтобы на кораблях с нейтральными флагами в Финском заливе находились эти группы и оттуда запускали беспилотники. На предельно малых высотах они могут пытаться заходить в наше воздушное пространство, где по ним уже работают российские системы ПВО», — пояснил он.

Также генерал не исключил, что стартовые площадки могут быть на полигонах, расположенных на территории Эстонии и Латвии, где присутствуют украинские военные специалисты.

«Пока по зубам не получат — не поймут»

В случае участия стран Балтии в налетах украинских дронов речь может идти о силовом решении вопроса, предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Страны Прибалтики запросто могут сами запускать дроны, потому что у них есть все возможности для этого: под шумок, когда летят украинские, подкреплять атаку своими БПЛА (…) И чем дальше, тем больше они будут наглеть. Надо понимать психологию этих людей: пока по зубам не получат, ничего не поймут», — заявил Колесник.

Парламентарий заметил, что Прибалтика представлена «странами со слабой экономикой» и может получить «по шапке».

«И не забывайте про Сувалкский коридор, который они «оседлали», но который расщелкивается довольно быстро», — добавил Колесник, подчеркнув, что техническая возможность вычислить и поразить точки запуска у российских военных есть.

Ранее в Финляндии упали два украинских дрона. Президент страны Александр Стубб заявил об «отсутствии военной угрозы» и о расследовании инцидентов. А в МИД Украины сообщили, что Киев «принес извинения» Финляндии. Также падения дронов были зафиксированы в Литве, Латвии и Эстонии.