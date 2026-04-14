В Минобороны России заявили, что российские бойцы провели тайную операцию в украинском тылу, в ходе которой без единого выстрела захватили важные документы.

«Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков», — написало министерство в MAX.

Уточняется, что группа на большой скорости покинула позиции, схватив не только боевиков ВСУ, но и важные документы.

«Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск», — подчеркнули в Минобороны.

Подчёркивается, что документы помогли определить позиции украиснких оккупантов и оперативно нанести по ним удары.

