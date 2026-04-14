Источник в силовых структурах в разговоре с РИА Новости раскрыл одно из мест хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), используемых в том числе и для ударов по приграничным регионам России.

Исходя из данных российской разведки, украинцы используют гражданский аэропорт города Харьков для хранения оружия.

«Их [боеприпасы] пытаются маскировать, но на всякий случай используют именно гражданский объект для хранения с целью дополнительного прикрытия», — пояснил собеседник агентства.

Ранее российские военные группировки войск «Север» показали на видео мощное уничтожение средств передвижения бойцов ВСУ, а также работу по важному для украинцев пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) возле Охримовки.