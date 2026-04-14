В Британии забили тревогу из-за оборонной политики Стармера

Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон раскритиковал действия правительства Великобритании во главе с Киром Стармером в отношении обороны. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По словам Робертсона, война в Иране должна стать «резким пробуждением» для Соединенного Королевства.

«Мы недостаточно подготовлены. Мы недостаточно защищены. На нас нападают. Мы не в безопасности... Национальная безопасность Британии — под угрозой», — заявил он.

Экс-генсек НАТО указал на неспособность Британии развернуть более одного военного корабля в Средиземноморье в течение первых двух недель войны на Ближнем Востоке.

По его мнению, Соединенное Королевство сталкивается с нехваткой техники, а также с «кризисами в логистике, инженерии, кибербезопасности, боеприпасах, обучении и медицинских ресурсах».

До этого высшее военное руководство Великобритании и Германии призвало общественность своих стран подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Как сообщает газета The Guardian, глава британских вооруженных сил Ричард Найтон и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер настояли на необходимости масштабного перевооружения.

Военные лидеры призвали граждан принять неизбежность роста оборонных расходов и связанных с этим экономических издержек в интересах обеспечения коллективной безопасности.