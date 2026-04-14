Российские разведчики без единого выстрела провели операцию в тылу ВСУ

Разведчики ВС России провели тайную операцию в тылу ВСУ и без единого выстрела захватили важные документы. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в ходе выполнения боевой задачи во вражеском тылу разведгруппа гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова обнаружила пункт временной дислокации ВСУ. Рядом была машина, в которую солдаты ВСУ грузили коробки с документами.

Под прикрытием дымовых шашек разведчики ВС РФ без единого выстрела захватили украинских военных, связали и погрузили их автомобиль.

«Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск», - сообщили в Минобороны.

Российский боец с позывным Кот перерезал линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне специальной военной операции (СВО) их же оружием.