Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 13 на 14 апреля сбили почти 100 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

Как рассказали в Минобороны, массированной атаке подверглись восемь российских регионов, среди которых — Крым, Липецкая, Воронежская, Ростовская и Тульская области. Всего средства ПВО уничтожили 97 БПЛА, все они относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось о жертвах ночной атаки ВСУ на Липецкую область. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о смерти женщины и ранениях у еще пятерых человек.

Кроме того, после падения обломков БПЛА в селе Долгоруково Липецкой области загорелся жилой дом.