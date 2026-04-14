Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесных массивах севернее села Писаревка Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, информация о потерях была установлена на основании некрологов. Уточняется, что речь идёт о нескольких ротах подразделения.

Сложная обстановка, как утверждается, складывается и в районе села Мирополье. По данным источника, родственники военнослужащих сообщают о скоплении тел погибших в этом населённом пункте.

На Сумщине военные ВСУ исчезают бесследно

Кроме того, в силовых структурах заявили об отступлении украинских подразделений от позиций у поселка Миропольское, ранее перешедшего под контроль российских сил.

Как утверждается, командование 14-го армейского корпуса ВСУ признало потерю Миропольского и отход подразделений 21-й отдельной механизированной бригады вглубь территории.

Ситуация развивается на фоне действий российской группировки «Север», которая действует в регионе. По данным Минобороны России, после завершения пасхального перемирия потери противника в зоне её ответственности составили до 25 военнослужащих, а также два автомобиля и радиолокационная станция.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что армия решает задачу по формированию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.