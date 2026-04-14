Пытаются перехватить российский «Орешник» — в Киеве заявили о новых технологиях

На Украине могут проводиться испытания технологий, направленных на перехват российских ракет средней дальности «Орешник». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника.

По его словам, вероятность реализации таких проектов вызывает сомнения, однако полностью исключать подобные разработки нельзя. Он допустил, что в их создании Киеву могут помогать западные страны, которые, как утверждается, активно развивают военные направления.

Колесник также отметил, что подобные технологии требуют сложной инфраструктуры — энергетических мощностей, производственных площадок и специализированного оборудования. По его оценке, такие объекты могут быть выявлены и уничтожены имеющимися средствами.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил о наличии у Украины гиперзвуковых ракет, сведения о которых не раскрываются. По его данным, такие вооружения способны поражать цели на расстоянии до 500 километров.

В свою очередь бывший начальник отдела управления боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения России полковник Николай Шабалтас заявлял, что ракета «Орешник» из-за высокой скорости не может быть перехвачена существующими системами противовоздушной обороны.