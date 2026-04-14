Боец ВСУ сбежал с позиции в Запорожской области
Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Махно сбежал с позиции в Запорожской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные радиоперехвата.
«Лис, я Азот. Принял, принял. Махно на Мадриде нет, он сделал ноги», — говорится в перехваченных переговорах.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался об уклонистах.
«Я не знаю, как они будут смотреть в глаза детям, друг другу», — возмутился он. Сырский также оценил мобилизацию на Украине на шесть-семь баллов из десяти.