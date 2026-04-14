Боец ВСУ сбежал с позиции в Запорожской области

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Махно сбежал с позиции в Запорожской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные радиоперехвата.

«Лис, я Азот. Принял, принял. Махно на Мадриде нет, он сделал ноги», — говорится в перехваченных переговорах.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался об уклонистах.