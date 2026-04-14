ВСУ нанесли удар по энергетике в регионе России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области РФ. В результате атаки повреждена часть оборудования, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава области написал в мессенджере, что военные совершили очередной обстрел энергообъекта. На месте сохраняется высокая активность беспилотников, что осложняет работу специалистов.

Несмотря на угрозу, энергетики и оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий. Балицкий отметил, что они прикладывают все усилия для стабилизации обстановки.

О сроках полного восстановления электроснабжения пока не сообщается. Ранее регион уже подвергался атакам на энергетическую инфраструктуру.