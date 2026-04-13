На Западе сделали неожиданное заявление о ВВС России

Американское издание Business Insider сообщает, что Военно-воздушные силы России стали значительно опытнее по сравнению с периодом до начала конфликта на Украине.

Согласно публикации, украинский конфликт предоставил российским летчикам ценный боевой опыт и уроки современного ведения боя. Россия модернизировала свои системы и вооружение, а количество производимых самолетов превышает потери, что позволяет увеличивать общую численность авиапарка.

Отмечается, что долгое время российские пилоты летали меньше, чем их коллеги из НАТО, однако конфликт на Украине дал им годы интенсивного боевого опыта. В большинстве случаев, резюмирует издание, пилоты и экипажи значительно улучшили свои навыки в бою и в условиях интенсивных боевых столкновений.