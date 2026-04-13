Business Insider: ВВС России стали заметно опытнее, чем до начала СВО
ВВС России стали заметно опытнее, чем до начала конфликта на Украине, пишет Business Insider.
По данным издания, СВО предоставила российским лётчикам боевой опыт и уроки современного боя.
«Россия модернизировала системы и оружие, а самолётов производит больше, чем теряет. Это увеличивает общую численность флота», — говорится в публикации.
