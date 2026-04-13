В ФСБ России предложили расширить погранконтроль у портов Ленобласти

В ФСБ России предложили расширить погранконтроль у критически важных объектов на подходах к портам Ленобласти, следует из проекта ведомственного приказа.

Как сообщает РИА Новости, раздел «Балтийское море» предлагается дополнить.

«Восточнее условной линии мыс Бычья Голова – мыс Вепревский – восточная оконечность островов Северный Березовый, Большой Березовый – мыс Шепелевский», — говорится в проекте документа.

Также изменения коснутся раздела Берингова моря. В ФСБ пояснили, что эти изменения обеспечат контроль за маломерными судами вблизи портовой инфраструктуры.