ВС России активизировали наступление в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись до 1,5 километра вглубь Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Мирополье. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили.

Ранее военные группировки «Север» показали на видео работу своих операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харьковской и Сумской областях.