Раскрыта подготовка США к новой операции

Пентагон получил директиву готовиться к операциям против Кубы.
Об этом сообщает портал Zeteo со ссылкой на источники.
Согласно публикации, министерству войны США было направлено послание с призывом «активизировать подготовку к возможным военным операциям против Кубы».
Ранее Трамп заявил, что может «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана.
До этого сообщалось, что американский лидер рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая создание экономической зависимости острова от Вашингтона и смену руководства страны.