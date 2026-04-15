Раскрыта подготовка США к новой операции

Пентагон получил директиву готовиться к операциям против Кубы.

Об этом сообщает портал Zeteo со ссылкой на источники.

«Должностные лица в Пентагоне и других правительственных структурах США получили новую директиву, поступившую непосредственно из Белого дома от [президента США Дональда] Трампа», — отметили авторы материала, сославшись на три знакомых с ситуацией источника.

Согласно публикации, министерству войны США было направлено послание с призывом «активизировать подготовку к возможным военным операциям против Кубы».

Ранее Трамп заявил, что может «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана.

До этого сообщалось, что американский лидер рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая создание экономической зависимости острова от Вашингтона и смену руководства страны.