Более 15 военных кораблей США задействованы для морской блокады Ирана

Для поддержки морской блокады Ирана Соединённые Штаты задействовали более 15 военных кораблей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«По данным представителей ВМС и Центрального командования, на Ближнем Востоке у США находятся авианосец, несколько эсминцев с управляемым ракетным вооружением, десантный корабль и ряд других боевых кораблей», — говорится в статье.

Газета подчёркивает, что эти суда способны задействовать вертолёты для поддержки операций по досмотру, а некоторые из них могут направлять коммерческие суда в определённые районы и удерживать их там.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривают возможность захвата судов, покидающих Иран, на фоне морской блокады.

Силы Центрального командования США (CENTCOM) начали блокировать все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.

В Иране перед этим предупредили, что угроза иранским портам будет означать риск для всех гаваней в Персидском и Оманском заливах.