Американская авианосная группа опасно приблизилась к Ирану

Американский авианосец USS Abraham Lincoln вместе с кораблями сопровождения вошел в Оманский залив и расположился к востоку от Ормузского пролива, передает ВВС со ссылкой на источники.

© U.S. Navy

Журналисты заметили, что корабль находится примерно в 200 км к югу от иранского побережья. Они добавили, что это самый близкий к Персидскому заливу район, куда зашел американский авианосец с начала масштабной операции против Ирана.

Авторы статьи пояснили, что на сделанных в субботу, 11 апреля, кадрах заметны два ракетных эсминца, входящих в состав авианосной ударной группы, которую возглавляет USS Abraham Lincoln.

В американском Центральном командовании (CENTCOM) уточнили, что в рамках введенной президентом США Дональдом Трампом блокады, корабли не будут препятствовать свободе судоходства для супертанкеров, балкеров, контейнеровозов, направляющихся в порты монархий Персидского залива и обратно.

Ранее сообщалось, что иранские военные в начале марта несколько раз подряд атаковали ракетами и беспилотниками авианосцы USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford.

Вскоре после ударов командование отвело группы на безопасное расстояние (порядка 1,1 тыс. км) для защиты от угроз с побережья Ирана и Йемена.