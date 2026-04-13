Раскрыто, что стоит за планами ВСУ сбивать «Орешник» в космосе

Военный эксперт Александр Артамонов считает, что НАТО переходит к конфронтации с Россией в космосе. Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru, комментируя слова депутата Рады Федора Вениславского о намерении Киева разработать оружие, способное нейтрализовать российский ракетный комплекс «Орешник».

У Украины, по словам аналитика, собственных космических сил и технологий для этого нет.

Он отметил, что заявления Киева о разработке «убийцы» «Орешника» слышать странно, так как даже украинские беспилотники производятся целиком исключительно из зарубежных частей.

На Украине готовятся к перехвату «Орешника» из космоса

По мнению Артамонова, заявление Киева стоит трактовать так: НАТО переходит на более высокий уровень конфронтации с Россией и намерено заниматься ей в космосе. Кроме того, возможно, ВСУ будут поставлены какие-то натовские системы, добавил эксперт.

Ранее историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что шансов разработать оружие, способное нейтрализовать российский ракетный комплекс «Орешник», Украина почти не имеет.