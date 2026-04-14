«Ланцет» сжег Leopard при попытке переброски у Доброполья

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил танк Leopard ВСУ при попытке переброски в районе Доброполья. Об этом военнолужащие рассказали корреспонденту Артему Желтикову.

© ТК «Звезда»

Противник пытался доставить немецкий танк на трале ближе к линии боевого соприкосновения, однако дроноводы своевременно обнаружили цель и нанесли точный удар. В результате техника была уничтожена еще на подходе к позициям.

«У него была защита, вроде бы, наша советская защита Контакт-1, но она не помогла. Потому что помимо защиты, хоть она и хорошая, есть мастерство наших операторов, которые правильно заводят, чтоб поразить наверняка», - пояснил оператор-разведчик с позывным Липа.

Военнослужащие также подчеркнули, что подобные цели встречаются все реже, так как у противника сокращаются резервы. По их оценке, ВСУ все чаще делают ставку на FPV-дроны, тогда как по артиллерии и бронетехнике уступают.

Разведывательные беспилотники Zala работают на десятки километров вглубь обороны противника, отслеживая перемещения техники и личного состава. Операторы передают координаты целей ударным дронам и артиллерии, а также помогают корректировать огонь.

Как отметил старший офицер батареи Иван Санников, использование беспилотников позволило повысить безопасность - командиры больше не находятся непосредственно на передовой, а получают данные с воздуха в режиме реального времени.

«Стало безопаснее работать. Раньше должен был командир батареи находиться на линии соприкосновения. Сейчас этого не происходит, потому что есть беспилотные системы. Запускают птицу смотрят, отслеживают перемещение, передвижение врага», - подчеркнул Санников.

В ряде случаев цели поражаются с первого удара без дополнительной корректировки, что подтверждает эффективность взаимодействия разведки и ударных средств.