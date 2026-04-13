Сводка СВО за день 13 апреля: охват Константиновки и убийство в ВСУ

Днем в понедельник, 13 апреля, глава ДНР Денис Пушилин рассказал о боях в Константиновке. В этот же день появились сообщения о солдате ВСУ, убившем сослуживца.

Охват Константиновки

Российские войска продолжают охват города Константиновка в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Дениса Пушилина.

На Украине заявили о запуске гиперзвуковых ракеи

По данным Пушилина, бои продолжаются в районе Новодмитровки, Ильиновки и Долгой Балки. В самой Константиновке бои идут в районах промзоны, железнодорожного вокзала, а также в южной и восточной частях города.

В районе Севастополя сбили семь воздушных целей

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над морем в районе Севастополя была отражена атака ВСУ. В районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны было сбито семь целей. По предварительной информации, никто не пострадал.

Украину обвинили в ударе по курской АЗС во время перемирия

ВСУ нанесли удар беспилотником по заправке «Роснефти» в Курской области во время пасхального перемирия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Военные рассказали, что заправка расположена в городе Льгов.

Солдат ВСУ убил сослуживца в Константиновке

Украинский солдат убил своего сослуживца в Константиновке и сбежал. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на видео с российских дронов.

По данным газеты, на кадры попали моменты ссоры, убийства и попыток спрятать тело. Позже подразделения Южной группировки войск перехватили радиообмен между командно-наблюдательным пунктом и группой ВСУ, разыскивающей солдата.

Обстановка в районе Татьяновки

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили свои позиции в районе Татьяновки и Пришиба на славянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин рассказал, что в результате успешной операции ВС РФ гарнизон ВСУ лишился путей снабжения в Татьяновке.