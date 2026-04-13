«Радиостанция Судного дня» передала два послания за день

В понедельник, 13 апреля, в эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76 прозвучали два сообщения с комбинацией «НЖТИ». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение, появившееся в эфире в 12:52 по московскому времени, содержало комбинации букв и цифр «НЖТИ 67483 ЛЮСОШТОФ 2404 2178». Позже радиостанция передала сообщение «НЖТИ 61140 АССАМБЛЕЯ 1167 7293».

УВБ-76 называют «Жужжалкой» из-за характерного монотонного сигнала, который она передает большую часть времени. Также ее прозвали «Радиостанцией Судного дня».

Периодически по УВБ-76 транслируются комбинации цифр, букв или слов, смысл которых остается неизвестным. В эфире «Жужжалка» появилась в 1970-х годах. Многие эксперты считают, что УВБ-76 стала частью системы советской военной связи.

Слухи о «Жужжалке» породили мифы и теории заговоров - к примеру, что в моменты обострения геополитической обстановки УВБ-76 передает зашифрованные сообщения или сигнализирует о «важных событиях». По мнению американских экспертов, опрошенных Wired, «Жужжалка» может использоваться для нагнетания страхов.