Боец ВС РФ хитростью взял в плен штурмовика ВСУ

21-летний российский боец с позывным «Архангел» из 11-й гвардейской бригады ВДВ хитростью взял в плен украинского боевика. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Дмитрий Кулько.

Инцидент произошел во время очередных попыток «мясного штурма» со стороны украинских подразделений. Противник трижды выходил на российских военных группами до четырех человек.

«Архангелу» и его сослуживцу удалось не только отбиться от накатов, но и взять одного из боевиков в плен. Для этого он проявил смекалку и подозвал военного к себе на украинском: «Свій, свій, свій».

Военный также показал видео пленения противника. Боец ВСУ не сразу понял, что вышел не к своим сослуживцам. На кадрах солдаты ВС РФ забирают у боевика автомат, после чего говорят ему что «все закончилось».