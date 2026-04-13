Назван «главный сигнал» начала войны между РФ и НАТО

Попытки изолировать Калининградскую область и агрессивные действия Европы в отношении судов, перевозящих российскую нефть, станут главным сигналом начала войны между Россией и НАТО. Об этом в эфире Радио РБК заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

По его словам, сейчас Россия проходит через аналог мировой войны и ситуация может стать еще опаснее.

«Могут появиться новые конфликты или нынешние конфликты могут расшириться, их интенсивность может резко увеличиться. В том числе я имею в виду и конфликт на Украине, который имеет потенциал перерастания в европейскую войну, войну непосредственно между России и НАТО», - пояснил президент Российского совета по международным делам.

Он также призвал не рассматривать США как партнера России по мирному урегулированию на Украине, так как американцы продолжают передавать Киеву разведывательную информацию и оружие, и констатировал, что образ президента Дональда Трампа как миротворца оказался «самообманом».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил о том, что страны-члены альянса могут стать «следующей целью России», призвав к быстрому увеличению расходов на оборону. А министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил о том, что «тень войны нависла над Европой».