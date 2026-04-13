Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что ВСУ в харьковском поселке Великий Бурлук могли готовить атаку по российской территории. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне, 12 апреля, появилась информация о взрывах и пожаре в поселке Великий Бурлук Купянского района. Также сообщалось, что были поражены объекты ВСУ в окрестностях Чернигова и Петропавловки в Днепропетровской области.

«Аргументы и факты» отмечают, что Великий Бурлук находится примерно в 20 километрах от границы с Белгородской областью. По данным газеты, через этот поселок осуществляется снабжение ВСУ на купянском направлении.

Михайлов заявил, что в поселке замечали технику НАТО и наемников ВСУ. По его мнению, они могли готовить диверсию и атаки по Белгородской области.