Владимир Зеленский, вступая в конфронтацию с Ираном и его союзниками, забывает, что иранское высокоточное оружие способно поражать цели по всей Украине. Как сообщает aif.ru, об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее представитель ливанской организации «Хезболлах» Махмуд Комати заявил, что движение рассматривает Украину как союзника Израиля, а Израиль — как союзника Украины. Кроме того, представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявлял, что Тегеран считает украинские власти участниками агрессии США и Израиля из-за отправки экспертов по борьбе с БПЛА в арабские страны.

Иванников отметил, что киевский режим с самого начала конфликта на Ближнем Востоке «присягнул на верность» антииранской коалиции, по факту став участником конфликта.

«Зеленский подлил масла в огонь и отправил на Ближний Восток своих боевиков из ПВО, наделив их правом участия в боевых действиях на стороне Израиля и США совершенно не учитывая то, что иранское высокоточное оружие по своим техническим характеристикам способно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в Киеве», — заявил эксперт.

Иванников добавил, что своими решениями глава киевского режима может вызвать неприязнь не только у Ирана, но и у всего арабского населения Ближнего Востока.