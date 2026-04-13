«Глаза» противника: что известно о тайне смерти «преступной пары» дроноводов ВСУ

Ликвидация одной из самых узнаваемых пар украинской военной пропаганды — операторов БПЛА Богдана и Светлана Полищук — вызывает ряд вопросов. Что известно о смерти дроноводов, рассказал «Аргументам и фактам» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам Олега Иванникова, с одной стороны, операторы беспилотников входят в список приоритетных целей ВС России, и ликвидация четы Полищук могла стать результатом системной работы по зачистке зоны СВО от так называемых «глаз» противника.

«Российские вооруженные силы целенаправленно ищут операторов БПЛА ВСУ в виду их террористической деятельности и особой опасности. Операторов дронов ВСУ уничтожают в первую очередь, так как содеянные ими преступления являются кровавыми и общественно опасными», — пояснил эксперт.

С другой стороны, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников не исключил того, что Полищуков могли убить их же сослуживцы, так как в Вооруженных силах Украины царят тотальное недоверие и шпиономания.

«Уничтоженная преступная пара, как американские преступники Бонни и Клайд, преследовали не только общие террористические цели, но и личную выгоду. Нельзя исключать, что они могли работать на несколько украинских спецслужб и предоставлять информацию», — пояснил военный аналитик.

Эксперт констатировал, что смерть этой пары «окутана завесой тайны».

Ранее стало известно о ликвидации Екатерины Голоты, ставшей популярной как «убийца с дроном». Служившая в составе отряда Flash («Вспышка») батальона беспилотных систем одесской 28-й бригады девушка стала для украинской пропаганды «Барби Зеленского». На момент гибели Голоте было 22 года.