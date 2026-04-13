Штурмовые полки ВСУ, созданные главкомом Александром Сырским, теряют тысячи людей в месяц. Соответствующее заявление сделал бывший командир бригады «Азов»* (запрещена в России как террористическая организация) Нацгвардии Украины Богдан Кротевич, сообщает телеканал «Украина 24/7».

«Мне бойцы, которые там служили, рассказывали об этом», - поделился подробностями он.

По словам бывшего военного, Сырский по-другому воевать не умеет.

Сырский использует штурмовую тактику с битвы за Артемовск, резюмировал Кротевич*.

Ранее в ночь с 12 на 13 апреля завершилось объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие. В Минобороны РФ проинформировали, что зафиксировано 6558 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины.

