В Госдуме раскрыли, как ВСУ «использовали паузу» в зоне СВО

Украина использовала паузу в боевых действиях во время пасхального перемирия, чтобы устроить разведку дронами над позициями ВС РФ и провести перегруппировку собственных войск. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По мнению депутата, вести переговоры с Украиной бессмысленно, поскольку она будет всегда нарушать любые переговоры. Владимиру Зеленскому выгодно, чтобы конфликт продолжался вечно, ведь это «наполняет его карман деньгами» и дает ему «видимость всемирного уважения».

«Поэтому и давать спуску ВСУ нельзя, они и сейчас паузу использовали исключительно для того, чтобы устроить разведку дронами над позициями России и перегруппировку собственных войск», — высказался Журавлев.

Напомним, что ВС РФ соблюдали перемирие с 16:00 11 апреля до исходя дня 12 апреля. По информации Минобороны РФ, за это время ВСУ нарушили условия прекращения огня более 6,5 тысяч раз.