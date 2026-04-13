Ночные взрывы под Харьковом: эксперт назвал неожиданную цель

Всего в 20 км от границы с Белгородской областью минувшей ночью прогремели взрывы. Речь идет о поселке Великий Бурлук в Харьковской области — именно этот населенный пункт мог стать плацдармом для очередной диверсии. Такое мнение в беседе с aif.ru озвучил военный эксперт Евгений Михайлов.

Однако внимание больше приковано именно к Великому Бурлуку. Поселок выполняет роль ключевого узла снабжения украинских подразделений на купянском направлении. Кроме того, там неоднократно замечали иностранных наемников и военную технику стран НАТО.

По мнению Михайлова, целью удара мог быть срыв новой попытки прорыва через границу. По его словам, украинские войска могли предпринять попытку прорыва российской границы, как это было с Курской областью. Однако большого скопления ВСУ около границ не наблюдалось.

«Вполне вероятно, определенная группа наемников с техникой НАТО готовила диверсию на этой территории в отношении Белгородской области, мог планироваться прорыв с захватом пленных и обратное возвращение на Украину», — заявил аналитик.

Собеседник добавил, что именно с этого направления регулярно совершаются атаки на мирное население приграничных российских регионов.

Напомним, что в ночь на 13 апреля удары наносились по объектам ВСУ сразу в нескольких регионах Украины. Взрывы, помимо Великого Бурлука, фиксировали в окрестностях Чернигова, в районе Петропавловки Днепропетровской области, в городе Славутич Киевской области, а также в Запорожской области.