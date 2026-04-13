Российские военные ударили по местам хранения и запуска БПЛА Украины

Российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что после завершения пасхального перемирия Россия в ночное время ударила также по складам с боеприпасами, а также по пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и наемников в 14 районах.

В сообщении Минобороны уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками с помощью ракетных войск и артиллерии.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 6 558 нарушений за время пасхального перемирия. Украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, отметили в оборонном ведомстве страны.

В Минобороны уточнили, что за время перемирия украинские войска нанесли 5 844 удара с помощью квадрокоптеров.