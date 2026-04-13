«Жест отчаяния» и большая война: что происходит в Ормузском проливе

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал «жестом отчаяния» заявление США о блокаде Ормузского пролива и предупредил о большой войне. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские силы начнут блокировать «все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него». Также он приказал флоту задерживать в международных водах суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

На выходных США заявили, что корабли Frank E. Peterson и Michael Murphy прошли по Ормузскому проливу и действуют в Персидском заливе «в рамках более широкой миссии по очищению от морских мин». В Иране отвергли эти утверждения, подчеркнув, что Тегеран сохраняет полный контроль над проливом.

Дандыкин заявил, что такими мерами США «подкладывают свинью» своим союзникам - Саудовской Аравии и другим странам, уже пострадавшим из-за войны. По мнению военного, в самом Ормузском проливе США могут мало что сделать.

«Два эсминца пытались прорваться, но иранцы пожалели их, хотя могли утопить. Ситуация у США такая - замах большой, а на выходе ничего», - заявил Дандыкин.

Он подчеркнул, что у Тегерана остается флот, пролив заминирован, а разминировать его без иранцев будет сложно. Кроме того, если американцы начнут блокировать иностранные суда, включая китайские, это будет означать «столкновения со всеми в мире».

«И что, [воевать - прим.ред.] против всего мира, получается? И что дальше? Эта ситуация не нравится Европе, им не нравится, что делает Трамп…», - отметил эксперт.

Он усомнился, что эсминцы с ракетами Tomahawk или подлодки будут «гоняться» за танкерами и арестовывать их. По мнению Дандыкина, США оказались в тупике.