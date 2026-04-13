Концерн «Калашников» начал испытания новейшего ЗРК «Крона»

Начались испытания высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) территориальной противовоздушной обороны «Крона», основными целями которого должны стать беспилотники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале концерн «Калашников».

В компании уточнили, что на создание совершенно нового боевого комплекса потребовалось менее двух лет, и этому способствовал «большой опыт противодействия беспилотникам противника» в зоне спецоперации.

««Крона» предназначена для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также инфраструктуры городов, специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях», - говорится в сообщении.

В ходе предварительных испытаний в концерне планируют оценить эффективность комплекса и «оперативно выполнить необходимые доработки». Испытания проводятся в условиях, «близких к предполагаемому использованию «Кроны»», и при участии сотрудников силовых структур.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разработал автоматные патроны, предназначенные для уничтожения быстро движущихся и маневрирующих целей - беспилотников. В ходе испытаний стрельба по FPV-дронам выполнялась из автомата АК-12 одиночными выстрелами и очередями.