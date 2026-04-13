Российские военные продолжают наступление на славянском направлении. Когда именно может быть освобожден Славянск, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Славянск находится в подконтрольной Киеву части Донбасса, и вместе с Краматорском и Константиновкой образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец. Площадь города — примерно 116 кв. км, он делится на 15 микрорайонов.

Потеря этого важного транспортно-логистического узла приведет к резкому ухудшению ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины. По мнению экспертов, Славянск может перейти под контроль России уже в августе.

«Да, конец лета — вполне реальный срок. Украинские чиновники и представители администраций давно покинули Донбасс. Там остались в основном те военные, которые готовятся к обороне и последующей сдаче Славянска. Их задача сейчас — затянуть процесс освобождения российскими подразделениями Донбасса как минимум до июля», — пояснил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

При этом, по его словам, Киев понимает, что удержать город не получится, и украинские военные уже уничтожают дома и объекты инфраструктуры, в том числе готовятся подорвать Славянскую ТЭС, «чтобы жизнь на этих территориях длительное время не была восстановлена».

В свою очередь военкор Тимофей Ермаков обратил внимание на то, что из города Николаевка на славянском направлении уже эвакуировали всех украинских чиновников, так как расстояние, на которое подошли российские войска не превышает шести километров. Российские подразделения также сжимают полуохват вокруг крупного села Рай-Александровка и ведут бои в районе села Кривая Лука.

Ранее военный эксперт, доктор наук Александр Артамонов отметил, что после получения контроля над Славянском ВС России сконцентрируются на задачах в Черном море, чтобы укрепить безопасность Крыма и всего российского побережья. По его мнению, «операция по созданию нейтральной зоны» может начаться с Херсона.