В России появилась новая система ПВО с ракетами "воздух-воздух"

В Орле замечена пусковая установка нового зенитного комплекса, использующего авиационные ракеты Р-77 класса "воздух-воздух".

Пусковая установка с несколькими ракетами размещена на шасси грузовика "Урал". Механизм подъема Р-77 в стартовую позицию напоминает схему наведения РСЗО "Град". Другие подробности о новом ЗРК пока неизвестны.

Подобным эрзац-системами ПВО уже занимаются Великобритания и Украина, совмещая избыточные ракеты с различными шасси для борьбы с БПЛА и не только, пишет "Война. История. Оружие".

Р-77 (по классификации НАТО Adder (гадюка)) - российская авиационная ракета средней дальности, принятая на вооружение в 1994 году. Предназначена для поражения воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, при активном радиоэлектронном противодействии.

Система наведения радиолокационная. После запуска ракету выходит в район цели по командам с носителя и сигналам собственной инерциальной системы ориентации. Затем по команде с носителя включается активная головка самонаведения, при этом компьютер самолета продолжает формировать и транслировать математическую модель цели.

В случае срыва автосопровождения цели организуется повторный ее поиск с использованием этой модели. Дальность захвата ГСН цели типа "истребитель" - 16 километров. По данным из открытых источников, вероятность поражения цели составляет 60-70 процентов.

Сейчас на вооружении ВКС России приняты модернизированные ракеты Р-77-1 (РВВ-СД) с увеличенной до 110 километров дальностью пуска.