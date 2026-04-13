Учебные стрельбы начались в акватории морского порта Сочи

В субботу, 13 апреля, в акватории морского порта Сочи пройдут учебные стрельбы. Мероприятие запланировано в период с 10:00 до 21:40. О предстоящих учениях будет проведено речевое оповещение населения в 09:50, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Учебные стрельбы являются частью плановой подготовки военных подразделений. Власти города призывают горожан сохранять спокойствие во время проведения учений.

Ранее сообщалось, что в Сочи и Краснодаре упали обломки дронов.