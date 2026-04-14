Пушилин заявил о попытках ВСУ сорвать восстановление в ДНР
Вооружённые силы Украины пытаются сорвать восстановительные работы в освобождённых населённых пунктах ДНР.
Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
«Противник нацелен на то, чтобы не допустить никаких восстановительных работ», — сказал он ТАСС.
По его словам, из-за этого в ряд прифронтовых городов власти пока не могут направить службы.
