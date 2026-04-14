Пушилин заявил о попытках ВСУ сорвать восстановление в ДНР

Вооружённые силы Украины пытаются сорвать восстановительные работы в освобождённых населённых пунктах ДНР.

Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

«Противник нацелен на то, чтобы не допустить никаких восстановительных работ», — сказал он ТАСС.

По его словам, из-за этого в ряд прифронтовых городов власти пока не могут направить службы.

Ранее Пушилин заявлял, что российские войска продолжают охват Константиновки в ДНР.

Также он сообщал, что военные занимаются выявлением диверсантов ВСУ в районе Константиновки.