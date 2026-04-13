Украинские боевики нарушили пасхальное перемирие, действовавшее с середины 11 апреля до конца 12 апреля. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Василий Дандыкин назвал возможную причину срыва режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Утром 12 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нарушили перемирие почти 2 тысячи раз. В частности, ВСУ трижды атаковали позиции российских войск из района Покровского в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области. Кроме того, ВСУ били по регионам России. В частности, в курском городе Льгов в результате атаки пострадали двое взрослых и ребенок.

Дандыкин не исключает, что бойцы ВСУ отказались выполнять приказы командования и самого Владимира Зеленского. Он отметил, что такие срывы для боевиков — обычное дело. В частности, в прошлом году также нарушались договоренности во время Пасхи и в период майских праздников.

«Они или осознанно срывают перемирие, или украинские войска просто не выполняют приказы», — пояснил он.

Эксперт также заметил, что во время пасхальных мероприятий большинство российских военных оставались на дежурстве.