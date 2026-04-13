Сводка СВО за ночь 13 апреля: взрывы в Кировограде и штурм Константиновки

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского пулеметного расчета и расформированных ротах ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 13 апреля.

Операция штурмовиков

Штурмовое подразделение ВС РФ уничтожило пулеметный расчет и ликвидировало до десяти военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Штурмовики получили задачу выбить ВСУ с тактически значимых позиций. Свою операцию они провели ночью.

В результате, несмотря на интенсивный обстрел, штурмовая группа заняла рубеж и оборудовала огневые позиции на наиболее выгодных участках местности, подчеркнули в Минобороны.

Взрывы в Кировограде

В ночь на 13 апреля в Кировограде произошло несколько взрывов. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на украинские СМИ.

В сообщении отмечается, что в городе звучали сирены воздушной тревоги. На одном из объектов Кировограда произошел пожар.

Алаудинов рассказал о пленном с ценной информацией

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные взяли в плен украинского солдата, передавшего информацию о подготовке и обеспечении подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Давно нам не давали с передовой выводить пленных, но в этот раз получилось на протяжении двух суток, ребята пытались его вытащить, вывели этого пленного, пообщались с ним», - рассказал Алаудинов.

ВСУ расформировали семь рот

В Харьковской области было расформировано семь украинских рот. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

По данным газеты, расформированы были роты, входившие в состав 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что солдаты из этих рот были перераспределены между различными подразделениями ВСУ в Харьковской области, подчеркивается в сообщении.

Ранение оператора «Орлана»

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Грайворон при отражении атаки дрона ВСУ был ранен оператор беспилотного комплекса «Орлан».

Сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног в грайворонскую больницу. После оказания помощи его переведут в больницу Белгорода.

Штурм Константиновки: удар по скоплениям пехоты ВСУ

Военнослужащие ВС РФ продолжают наступление на константиновском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении отмечается, что в районе Константиновки были уничтожены силы ВСУ, украинские базы, а также пункты управления дронами и артиллерией.