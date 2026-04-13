Сводка СВО за ночь 13 апреля: взрывы в Кировограде и штурм Константиновки
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского пулеметного расчета и расформированных ротах ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 13 апреля.
Операция штурмовиков
Штурмовое подразделение ВС РФ уничтожило пулеметный расчет и ликвидировало до десяти военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Штурмовики получили задачу выбить ВСУ с тактически значимых позиций. Свою операцию они провели ночью.
В результате, несмотря на интенсивный обстрел, штурмовая группа заняла рубеж и оборудовала огневые позиции на наиболее выгодных участках местности, подчеркнули в Минобороны.
Взрывы в Кировограде
В ночь на 13 апреля в Кировограде произошло несколько взрывов. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на украинские СМИ.
В сообщении отмечается, что в городе звучали сирены воздушной тревоги. На одном из объектов Кировограда произошел пожар.
Алаудинов рассказал о пленном с ценной информацией
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные взяли в плен украинского солдата, передавшего информацию о подготовке и обеспечении подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Давно нам не давали с передовой выводить пленных, но в этот раз получилось на протяжении двух суток, ребята пытались его вытащить, вывели этого пленного, пообщались с ним», - рассказал Алаудинов.
ВСУ расформировали семь рот
В Харьковской области было расформировано семь украинских рот. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».
По данным газеты, расформированы были роты, входившие в состав 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что солдаты из этих рот были перераспределены между различными подразделениями ВСУ в Харьковской области, подчеркивается в сообщении.
Ранение оператора «Орлана»
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Грайворон при отражении атаки дрона ВСУ был ранен оператор беспилотного комплекса «Орлан».
Сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног в грайворонскую больницу. После оказания помощи его переведут в больницу Белгорода.
Штурм Константиновки: удар по скоплениям пехоты ВСУ
Военнослужащие ВС РФ продолжают наступление на константиновском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении отмечается, что в районе Константиновки были уничтожены силы ВСУ, украинские базы, а также пункты управления дронами и артиллерией.