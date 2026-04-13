Украинское командование отправляет мобилизованных на передовые позиции в Сумской области с минимальным набором воды, еды и патронов, так как предполагает, что они не выживут. Об этом рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, мобилизованным перед отправкой на позиции выдают «полторашку воды и один сухпайек на двоих, автомат и четыре магазина».

«Вот их обеспечение. Ну, в принципе, наверное, они это делают, потому что они и так знают, что те, кто приходят на передовую, — уже не жильцы, и дальше уже обеспечение им не нужно будет. Расчет на это делается в данном случае», — заявил Алаудинов.

По его словам, на передовые позиции «забрасываются абсолютно неподготовленные люди». При этом за их спинами стоят заградоотряды, которые не позволяют ни сдаться в плен, ни уйти с позиций.

Алаудинов сообщил об испытании новых технологий Запада в зоне спецоперации

Ранее стало известно, что тыловыми подразделениями 1-ой отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины ведется сбор просроченных продуктов. Ими намерены кормить «расходный материал» — штурмовиков бригады перед их отправкой на позиции, а нормальные продукты питания продавать через магазин в Черниговской области.